К 2020 году Челябинск должен был превратиться в город-парк

К 2020 году Челябинск должен был превратиться в город-парк. Но что-то явно пошло не так.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественница Ирина Гладышева подробно изучила генплан города, принятый в 2003 году. Его реализация должна была завершиться в 2020 году.

«Без лишних слов цитаты из трактата о светлом будущем: «Во всех пяти районах второй планировочной зоны предусматривается создание значительных по размерам благоустроенных природных территорий в виде парков, ориентированных на озера и реку Миасс, которые смогут снизить нагрузки на сосновые боры, и зеленых пешеходных бульваров, связывающих центры районов с зонами отдыха на берегах водоемов. Крупные по размерам парки районов, более мелкие парки, сады и скверы связываются сетью бульваров, зеленых коридоров между собой, образуя непрерывную зеленую систему, пронизывающую городскую территорию по всем направлениям.

Один из примеров зон – создание зеленой пешеходной улицы от театра драмы и горсада им. А.С. Пушкина через реорганизованную территорию Реалбазы и ул. Курчатова с включением исторической зоны Переселенки, стадиона «Локомотив» с выходом к площади железнодорожного вокзала», – цитирует документ Ирина Гладышева. А дальше приводит выжимки из раздела об основных направлениях сохранения и развития природного комплекса города:

– соблюдение режимов охраны и использования особо охраняемых природных территорий Шершневского и Каштакского боров;

– реконструкция озеленения, обустройство и надлежащее содержание всех рекреационных зон и озелененных территорий;

– сохранения существующих и реабилитации утраченных долин малых рек (Чикинка, Игуменка), ручьев, логов (Базарный, Катаев, Сорочий), питающих основную водную артерию города реку Миасс;

– общий объем озелененных территорий планируется довести с 58 кв. км. до 83 кв. км. Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования к 2020 году должна была увеличиться с 3,8 квадратных метра на каждого жителя города до 21 «квадрата». Сегодняшнюю цифру уточнить пока не удалось, но за прошедшие 17 лет в городе ради дорожной революции и прочего «благоустройства» вырубили столько зелени, что показатель обеспеченности, скорее всего, сократился.

«Если бы все программы – среднесрочные и годовые – разрабатывались в соответствии с генеральным планом, мы бы жили совсем в других условиях, – отмечает Ирина Гладышева. – Возникает вопрос: этот документ был принят просто для галочки? Люди, руководящие регионом и городом, генплан читали?»

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