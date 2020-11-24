Южноуральское минэкологии самоустранилось от судьбы «временного» полигона для челябинского мусора

Чиновники областного правительства проигнорировали заседание суда по иску о запрете работы основного на сегодня полигона ТКО для Челябинского кластера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 ноября, в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде состоялось судебное заседание по рассмотрению жалобы на решение арбитражного суда Челябинской области, отклонившего иск о закрытии полигона твердых коммунальных отходов в Полетаево – основного места размещения ТКО для Челябинского кластера. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях правозащитник Владимир Казанцев.

«Минэкологии и правительство Челябинской области не посчитали необходимым направить своих представителей в судебное заседание. Заявленные нами ходатайства по истребованию документов от полигона, от Росприроднадзора, назначению экспертизы, приобщению доказательств, были оставлены судом открытыми до 1 декабря», – рассказал юрист.

Также в суд поступили возражения на жалобу от прокуратуры Челябинской области и от оператора полигона. «По апелляционной жалобе мы выступили, поддержали, указали на допущенные судом первой инстанции нарушения, которые не позволяют считать решение обоснованным и законным. Прокуратура Челябинской области стоит стеной за полигон, невзирая на то, что Генеральная прокуратура РФ активно приняла сторону ОНФ по данной проблеме», – уточнил правозащитник.

В итоге суд решил объявить перерыв, еще раз прочесть материалы дела и новые документы, проверить доводы сторон, изучить имеющуюся практику в суде Челябинской области по назначению экспертизы в аналогичных случаях.

Следующее судебное заседание состоится 1 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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