Миасских пожарных подняли по тревоге из-за пожара в детском саду

В Челябинской области пожарные ликвидировали пожар в детском саду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о возгорании в дошкольном образовательном учреждении на территории Машгородка поступило на пульт пожарной части Миасса днем 24 ноября.

К месту пожара были направлены три пожарных расчета. По приезде выяснилось, что возгорание произошло в отдельно стоящем строении, где размещался склад детского сада.

По информации пресс-служба Миасского пожарно-спасательного отряда, пожар был ликвидирован в течение трех минут. Эвакуация воспитанников детского сада не потребовалась.

В результате возгорания пострадавших нет. Сгорели чайник и находившийся в помещении склада диван, повреждена внутренняя отделка стен. Вероятной причиной пожара могло быть нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Вчера же, 24 ноября, тревожный звонок поступил на пульт Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. Ка5к сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, очевидцы сообщили о пожаре в частном жилом доме в поселке Красненский.

По прибытию к месту вызова в одной из комнат частного жилого дома пожарные обнаружили горение вещей и мебели на площади 9 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

При выяснении обстоятельств произошедшего стало известно следующее: на момент возникновения пожара в доме находился малолетний ребенок – девочка (2 года 6 месяцев), без присмотра взрослых. До прибытия пожарно-спасательных подразделений она была эвакуирована из соседней с горящей комнаты, но успела получить отравление продуктами горения. Малышку доставили в больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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