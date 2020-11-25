Выявляемость коронавируса на Южном Урале продолжает расти

В Челябинской области за сутки подтвержден 241 новый случай коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав третий день сообщает о 9 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались 5 человек: мужчины в возрасте 55 – 65 лет и 81-летняя женщина. Еще двое мужчин умерли от ишемического инфаркта головного мозга и постинфарктного кардиосклероза, развившихся на фоне инфекции. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 25 тысяч 306 инфицированных. 827 зараженных скончались, непосредственно от ковида – 231.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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