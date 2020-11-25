Убрать часть забора, добавить дорожек и поставить туалет: челябинцам рассказали о будущем горсада Пушкина

Жителям Челябинска рассказали, как изменится городской сад имени Пушкина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управление архитектурно-градостроительного проектирования Челябинска представило проект благоустройства городского сада имени Пушкина. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

В проекте архитекторы сделали упор на современные детали благоустройства, которые рождают и новые функции пространства, и приятные эмоции у горожан.

Так, одним из ключевых решений станет улучшение входа в парк. Планируется довести ширину проездов и парковочных мест до нормативов, а также добавить тротуар вдоль парковки с помощью сужения проезда.

Кроме того, решено открыть городской сад в восточном направлении: демонтировать забор в направлении Дома профсоюзов и драмтеатра и соединить дорожки с новым тротуаром в восточной стороне.

Пространство самого горсада предлагается разбить на проходные, групповые и уединенные зоны, плавно состыковать покрытия на дорожках маршрутов. Парку намерены добавить деревьев и кустарников, при этом при высадке деревьев акцент будет сделан на крупномеры диаметром 70 миллиметров и высотой от 4 метров.

Иллюстрация тг-канала «Управление архитектуры Челябинска»

Не забыли проектировщики и о естественных нуждах горожан: в парке должен появиться современный общественный туалет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.11.20

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