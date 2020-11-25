Металлурги продолжают приобретать оборудование для больниц Магнитогорска

На средства ММК приобретено медицинское оборудование для магнитогорских больниц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель – ПАО «ММК») передал в лечебные учреждения города, на базе которых открыты госпитальные базы и отделения долечивания от коронавирусной инфекции, еще 50 кислородных концентраторов.

Это уже вторая партия жизненно важного медицинского дыхательного оборудования, которую в период пандемии фонд «Металлург» приобрел в рамках благотворительной программы «Мы вместе». Первая партия кислородных концентраторов, остро необходимых больным ковид, испытывающим трудности с дыханием, уже передана семи медучреждениям, в частности, городским больницам № 1, №2, №3 и другим. А совсем недавно поступили еще 50 кислородных концентраторов.

Одним из получателей стал Центр охраны материнства и детства Магнитогорска. «Эти аппараты обеспечивают подачу концентрированного кислорода больным, – рассказала заместитель главного врача учреждения по лечебной части Марина Виноградова. – Их можно использовать, например, в острой ситуации, если нужна экстренная подача кислорода, когда у детей пневмония, резко снижающая содержание кислорода в крови. Очень нужны эти аппараты тяжелым неврологическим больным – например, с детским церебральным параличом, спинальной и мышечной атрофиями, когда нарушается функция дыхания и кислорода в организме мало для обеспечения жизнедеятельности».

Современные кислородные концентраторы получила и областная психоневрологическая больница №5 (на ее базе два месяца назад было открыто отделение по долечиванию пациентов, перенесших ковид и ковидные пневмонии), а также первая, вторая и третья городские больницы, кожно-венерологический диспансер.

Закупка необходимого для медицинских учреждений оборудования стала завершающим этапом благотворительной программы, разработанной ПАО «ММК», БФ «Металлург» и городской администрацией.

Программа, реализация которой началась в Магнитогорске в марте текущего года, изначально была ориентирована на оказание помощи одиноким пенсионерам, оказавшимся в сложной ситуации в условиях распространения коронавируса. В рамках программы для особо нуждающихся категорий граждан приобретались, сформировывались и доставлялись на дом продуктовые наборы, а также комплекты средств индивидуальной защиты.

В ситуации опасной эпидемиологической угрозы председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников принял решение о расширении программы социальной поддержки и выделил более 500 млн рублей для помощи целому ряду категорий магнитогорцев. В числе реализованных мер – приобретение необходимого оборудования для медицинских учреждений, доплаты медикам, работающим в зоне повышенного риска, закупки компьютерной техники для молодых педагогов Магнитки и школьников из малообеспеченных семей. Для магнитогорских детских садов, в которых работают дежурные группы, приобретены и установлены специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступили бесконтактные термометры.

Однако, в условиях распространения коронавирусной инфекции медицинские учреждения по-прежнему испытывают острую необходимость, в частности, в аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторах. Поэтому руководство Магнитогорского металлургического комбината приняло решение направить 13,5 миллиона рублей на приобретение четырех аппаратов искусственной вентиляции легких (их уже передали во вторую и третью городские больницы) и 75 кислородных концентраторов.

Руководители медицинских учреждений выразили благодарность руководству ПАО «ММК» и фонду «Металлург» за помощь, в том числе в вопросах, связанных с приобретением необходимого медицинского оборудования, и существенный вклад в борьбу с коронавирусом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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