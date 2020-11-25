Сбытовикам придется возместить южноуральцам затраты на работу генератора, купленного из-за перебоев с электричеством

Суд обязал гарантирующего поставщика возместить жителям пригорода Челябинска затраты на бензин для генератора, используемого из-за постоянных перебоев с электроснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока речь идет о единичном иске и небольшой сумме. Но решение суда оказалось достаточным стимулом для того, чтобы представители «Уралэнергосбыта» и администрации Сосновского района вспомнили, наконец, о проблемах с энергоснабжением поселка Новый Кременкуль.

Перебои со светом жители поселка отмечают не первый год. При этом до недавнего времени и местные чиновники, и представители сбытовой компании отмахивались от южноуральцев, заявляя, что сети ни тем, ни другим не принадлежат. На вопрос же, каким образом выживать в условиях, когда электронагреватели используются еще и для отопления помещений, власти лишь советовали запастись генератором.

Однако недавний судебный процесс может кардинально развернуть ситуацию. Один из жителей поселка, последовав совету чиновников, действительно, приобрел генератор. Но расходы за потраченный на его работу бензин выставил компании «Уралэнергосбыт», являющейся гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области, в том числе и в Сосновском районе.

«Проблемы из года в год одни и те же. И это не в тайге где-нибудь, а вблизи мегаполиса, в пяти километрах от Челябинска, – цитирует «Знак» южноуральца. – Мы в 2017 году по совету нашей администрации поставили генератор. А что делать? Когда на улице -25, а электричество отключают, батареи размораживаются от холода. Мы рассчитывали, что проблемы когда-то прекратятся. Но ситуация повторялась. Поэтому обратились к юристу, который помог составить иск к гарантирующему поставщику ООО «Уралэнергосбыт» в мировой суд. С 2019 года стали собирать чеки за топливо для генератора. Для начала подали на компенсацию стоимости топлива за август 2019 года. Суд мы выиграли. Сейчас готовим аналогичный иск, к которому приложим документы о наших затратах на бензин для генератора с октября 2019 года по октябрь 2020 года».

В ходе судебных заседаний представители сбытовой компании в очередной раз попытались отговориться тем, что сети им не принадлежат. Мол, находились они на балансе ООО «ТехноЭнергоСтрой», оно и должно отвечать за постоянные отключения. Однако суд решил, что ответственность за электроснабжение лежит на «Уралэнергосбыте» как гарантирующем поставщике. Отметив при этом, что сбытовая компания может, в свою очередь, взыскать сумму иска с «ТехноЭнергоСтроя», который проходит сейчас через процедуру банкротства.

Пока сумма убытков, которые предстоит выплатить южноуральцам, невелика – 461 рубль плюс 1,5 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, 2,5 тысячи рублей, потраченные на юристов, 1211 рублей штрафа и 400 рублей госпошлины. Но и возмещения со сбытовиков требовали всего за один летний месяц. Расходы за последующий год окажутся намного существеннее. К тому же, теперь в суд могут пойти и другие жители поселка.

Возможно, все это и стало причиной срочного выезда комиссии с участием представителей «Уралэнергосбыта» и администрации Сосновского района. В Новом Кременкуле они будут уже сегодня, 25 ноября.

Между тем, еще в 2017 году министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области давало главе района Евгению Ваганову поручение обеспечить поселок бесперебойным электроснабжением. Тогда местные чиновники не обратили на него никакого внимания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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