В Челябинской области полицейского задержали за пьяное ДТП с пострадавшими

В Челябинской области сотрудник полиции из соседнего региона подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате чего получила тяжелые травмы местная жительница.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении полицейского-водителя из отдела полиции по Нижневартовску (ХМАО), подозреваемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе мужчина, находившийся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП тяжелые травмы получила одна из пассажирок, находившаяся в этом автомобиле. Мужчина находится в очередном отпуске. Потерпевшая в тяжелом состоянии доставлена в лечебном учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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