Присяжные признали виновными копейчан, похитивших продавщицу и убивших ее мужа из-за долга в 30 тысяч рублей

В Копейске коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу о похищении семейной пары и совершении ряда тяжких преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, присяжные заседатели признали 49-летнюю женщину и 37-летнего мужчину виновными в самоуправстве, незаконном лишении свободы, подстрекательстве и пособничестве в приготовлении к убийству, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Согласно единодушному мнению заседателей, обвиняемые не заслуживают снисхождения.

В суде установлено, что 24-летняя женщина работала продавцом в магазине 45-летней бизнес-леди и жила с мужем в квартире, предоставленной им хозяйкой. При этом бизнес-вумен неоднократно требовала, чтобы подчиненная вернула ей небольшой долг, периодически угрожая ей и избивая, в том числе в присутствии мужа.

К осени 2016 года ситуация достигла критической отметки. В ноябре 37-летний подельник предпринимательницы, требуя вернуть 30 тысяч рублей за якобы пропавший из квартиры электроинструмент, избил 18-летнего мужа продавщицы бейсбольной битой. После этого они удерживали женщину с избитым супругом в течение двух дней. В итоге 18-летний мужчина скончался от причиненных телесных повреждений.

После этого подельники заплатили знакомому 250 тысяч рублей за то, чтобы тот вывез и сжег труп погибшего. Понимая, что пострадавшая подчиненная не будет молчать о гибели мужа, хозяйка магазина и приятелем предложили знакомому убить и ее. Но тот отказался.

После обсуждения последствий вердикта коллегии присяжных заседателей 15 декабря этого года состоятся прения сторон, и председательствующий по делу судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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