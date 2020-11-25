В центре Челябинска полыхнула шашлычная

На пешеходной улице в центре Челябинска загорелось кафе-шашлычная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня, 25 ноября, на Кировке. Пешеходную зону центра города заволокло густым дымом.

По информации регионального ГУ МЧС, в специализирующемся на приготовленных на углях блюдах заведении загорелись жировые отложения, скопившиеся в вытяжной трубе. В результате дюжина сотрудников кафе и посетителей вынуждены были эвакуироваться.

Во время ЧП никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.11.20

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