В Челябинской области энергетиков оштрафовали за отказ ставить счетчики

В Златоусте теплоснабжающая организация оштрафована за нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста провело проверку соблюдения требований жилищного законодательства МУП «Коммунальные сети».

«Установлено, что в период с 1 июля 2019 по 10 августа 2020 года муниципальное предприятие в нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не исполнило обязанность по установке приборов учета энергетических ресурсов в 49 многоквартирных домах, имеющих для этого техническую возможность», – уточнили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурором в отношении МУП «Коммунальные сети» возбуждено дело об административном правонарушении по части 12 статьи 9.16 КоАП РФ (несоблюдение обязательных требований об установке, о замене, об эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов).

По результатам его рассмотрения Государственная жилищная инспекция Челябинской области оштрафовала МУП «Коммунальные сети» на 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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