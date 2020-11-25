Жительница Южного Урала «заказала» бывшего мужа

В Челябинской области женщину задержали за подстрекательство к убийству бывшего супруга.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении 55-летней жительницы Брединского района, подозреваемой в подстрекательстве на покушение на убийство по найму.

По версии следствия, женщина предложила своему знакомому убить бывшего супруга из-за неприязненных отношений. 23 ноября этого года мужчина согласовал с ней время и свои действия по совершению преступления и должен был совершить убийство. Но вместо этого сообщил о готовящемся преступлении сотрудникам правоохранительных органов.

Коварную экс-супругу задержали сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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