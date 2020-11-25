13 вместо 17. Росавиация утвердила перечень субсидируемых направлений для Челябинской области

Южноуральские чиновники не смогли убедить Росавиацию в оправданности субсидирования всех заявленных ими маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Росавиация утвердила перечень субсидируемых авиамаршрутов, в который вошли 13 направлений из региона.

Так, из Челябинска на субсидируемых авиарейсах можно будет добраться в Казань, Краснодар, Геленджик, Волгоград, Ростов-на-Дону, Мурманск, Омск, Красноярск, Норильск и Минеральные Воды. И, соответственно, обратно.

Еще три направления получил Магнитогорск. Это «Магнитогорск – Екатеринбург», «Магнитогорск – Сочи» и «Магнитогорск – Новосибирск».

«Данные направления финансируются за счет средств федерального бюджета и региональных бюджетов (Челябинской области и субъекта назначения)", – напомнили представители ведомства.

В 2021 году из федерального бюджета будет выделено 242,5 млн рублей, отмечают в миндортрансе. Напоминая при этом, что в 2020 году было утверждено 11 направлений.

Стоит отметить, что в октябре этого года южноуральские чиновники заявляли о возможности открытия субсидированных рейсов по 17 направлениям. При этом из Челябинска планировалось открыть 15 рейсов против 10, сохранив все действующие направления и дополнив их новыми. Но Росавиация согласовала лишь 10, включая Геленджик, Мурманск и Норильск, заменившие субсидируемые в 2020 году Нижний Новогород, Самару и Сургут.

В то же время, Магнитогорск увеличил число таких направлений втрое. И если в октябре правительство Челябинской области заявляло о планах добавить к рейсам «Магнитогорск – Новосибирск» направление «Магнитогорск – Сочи», Росавиация согласилась субсидировать в следующем году еще и рейсы «Магнитогорск – Екатеринбург».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.11.20

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