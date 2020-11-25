Вопрос о проведении в Челябинске концерта Полины Гагариной будет решать областное правительство

Вопрос о проведении в Челябинске концерта Полины Гагариной будет решать областной штаб по коронавирусу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие назначено на 2 декабря. Концерт должен состояться на ледовой арене «Трактор», вмещающей более 9 тысяч зрителей. Однако, по распоряжению губернатора, зрительный зал не может быть заполнен более чем на 30%. А любой концерт нужно согласовывать с региональным минкультом.

Вообще-то концерт Гагариной в рамках тура «Обезоружена» должен был состоятся в Челябинске еще 30 апреля. Но тогда из-за коронавируса мероприятие перенесли на 2 декабря. Перед этим певица должна была заехать в Екатеринбург. Но сегодня стало известно, что у соседей концерт отменили из-за неблагополучной эпидемической ситуации, и организаторы тура предложили зрителям с этими же билетами приехать в Челябинск.

Где они собираются рассаживать екаьирбуржцев, большой вопрос: свободных мест в зрительном зале «Трактора» осталось не много.

При этом, судя по схемам, при рассадке не всегда соблюдается принцип безопасности.

Впрочем, и этот концерт могут отменить. Сегодня министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов сообщил, что вопрос проведения мероприятия будет решать областной штаб по коронавирусу.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.11.20

13 вместо 17. Росавиация утвердила перечень субсидируемых направлений для Челябинской области. / Госдума поддержала законопроект о «черных риелторах», который «принимать нельзя». / Жительница Южного Урала «заказала» бывшего мужа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»