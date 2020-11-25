«Обычное дело»: глава южноуральского минздрава прокомментировал потоп в новой больнице

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов назвал обычным делом потоп в новом ковидном госпитале.

Как уже сообщал «Новый День», подтопление инфекционной больницы в Малой Сосновке началось через 10 дней посде открытия – в ночь на воскресенье, 22 ноября. В это время в больнице находились 147 пациентов и медперсонал. По словам очевидцев вода поступала и снизу – из-под пола, и лилась сверху. Как оказалось позднее, причина оказалась в засорившихся трубах.

Сразу после аварии первый вице-губернатор Ирина Гехт назвала ситуацию прогнозируемой, пояснив, что с новыми зданиями «такое бывает». Аналогичной точки зрения придерживается и глава южноуральского минздрава.

«Ничего серьезного не происходило в больнице, – заявил Юрий Семенов. – Это обычная бытовая ситуация. Небольшое подтопление части коридора и палат. Достали какие-то перчатки, полиэтилен – обычный бытовой мусор».

По словам Семенова, в больнице провели ревизию всех коммуникаций и убрали все. что может вызвать засоры.

Напомним, на строительство госпиталя потратили 2,5 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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