Дефицит бюджета Челябинска в 2021 году превысит 1 миллиард рублей

Мэрия Челябинска не рассчитывает на плановое сокращение дефицита бюджета в следующем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году доходы бюджета Челябинска, по расчетам авторов проекта главного финансового документа, должны будут составить 13 млрд 191,3 млн рублей, расходы – 14 млрд 314 млн рублей, дефицит – 1 млрд 122,7 млн рублей. Такие цифры содержит проект городского бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

При этом, в отличие от прогнозов главного финансового документа, принятого в декабре 2019 года, бюджетный дефицит в следующем году не снизится до 716,8 миллиона рублей, а вырастет – на 21% относительно дефицита 2020 года (планировался в размере 920 миллионов рублей) и, соответственно, на 70% к заявлявшемуся на 2021 год.

Половину расходов городская казна традиционно направит для системы образования Челябинска – 7 млрд 171 млн 461,8 тыс. Рублей. Далее следуют физкультура и спорт (1 млрд 531 млн 710,7 тыс. рублей) и культура (1 млрд 147 млн 825,1 тыс. рублей). Остальные ведомства администрации получат на свое функционирование от 756,2 млн рублей (комитет финансов) и 737,3 млн рублей (комитет социальной политики) до 12,4 млн рублей (управление наружной рекламы и информации) и 29,8 млн рублей (контрольно-счетная палата города).

Содержание чиновников мэрии обойдется бюджету почти в четверть миллиарда рублей. Мэр города Наталья Котова и председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт получат за год по 5,4 млн рублей каждый.

Напомним, публичные слушания по проекту бюджета пройдут 7 декабря в формате видеоконференции. До 30 ноября челябинцы смогут заявиться на участие в них в качестве выступающих или внести свои письменные предложения по корректировке документа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.11.20

«Обычное дело»: глава южноуральского минздрава прокомментировал потоп в новой больнице. / Главе района Южного Урала, провалившему выборы, нашли замену. / Интроверсия и аутизм: психологи назвали главные риски дистанционного обучения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»