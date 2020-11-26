Челябинскую клинику накажут за рекламу профилактики коронавируса

Челябинское УФАС России признало незаконной рекламу профилактики коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, наружная реклама клиники «Доктор Ост» с фразами «Антивирусная профилактика за 5 дней» и «А ты готов встретить коронавирус?» противоречит требованиям рекламного законодательства.

Рекламный баннер размещался на улице Университетская Набережная в Челябинске.

«Указанная реклама может создать у потребителей впечатление о необходимости проведения антивирусной профилактики в медицинском центре «Доктор Ост» во избежание заболевания коронавирусом и нивелирования подобных угроз», – отметили в надзорном органе.

Антимонопольщики установили, что информация о способе антивирусной профилактики – лазерном освечивании крови (ВЛОК/НЛОК) – размещена исключительно на сайте ООО «Челябинск «Доктор Ост». При этом отсутствие сведений о предлагаемом способе антивирусной профилактики на баннере может ввести в заблуждение потребителей рекламы.

В настоящее время не подтверждена эффективность влияния лазерного освечивания крови на предупреждение коронавируса нового типа. Однако высказывание «Антивирусная профилактика за 5 сеансов» в совокупности с изображением коронавируса содержит информацию об уникальном торговом предложении, которое отвечает потребности целевой аудитории в безопасности жизни и здоровья, представляя способ борьбы с коронавирусом.

Челябинское УФАС России в своем решении указало, что реклама содержит недостоверные сведения и может не соответствовать ожиданиям потребителей.

Также антимонопольным органом получено заключение специалиста ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет», согласно которому рекламное сообщение может соотноситься с принижением значимости важного в реальности события.

Кроме того, в рекламе присутствует изображение врача, которое обращает к образу красноармейца на большевистском агитационном плакате художника Дмитрия Моора «Ты записался добровольцем?». «Использование модифицированного образа данного плаката является оскорбительным для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла», – уверены в надзорном ведомстве.

Распространение спорной рекламы прекращено. За нарушение требований рекламного законодательства рекламодатель ООО «Челябинск «Доктор Ост» будет привлечено к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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