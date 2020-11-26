В Челябинской области скончались 10 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 252 новых случая коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает о 10 умерших зараженных. Непосредственно от ковида скончались пятеро: трое мужчин и две женщины в возрасте 61 – 94 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 25 тысяч 558 инфицированных. В данный момент продолжают лечение 7 тысяч 932 человека. Из них, по данным регионального министра здравоохранения Юрия Семенова, в средне-тяжелом и тяжелом состоянии находятся 421. Сколько человек подключено к аппаратам искусственно вентиляции легких, чиновник сказать затруднился.

837 зараженных скончались, непосредственно от ковида умерли 236 южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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