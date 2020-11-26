Челябинцы в шоке: в городе в мороз делают не только дороги, но и детские площадки

Челябинские общественники требуют прокурорской проверки благоустройства двора по нацпроекту в минусовые температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, активисты обратились в прокуратуру регионального центра и министерство строительства и инфраструктуры области с просьбой провести проверку качества работ по благоустройству двора дома №36 на улице Горького.

«Мониторинг общественников выявил, что подрядчик сэкономил буквально на всем, работы выполняются с нарушением технологий, а смета по непонятным причинам оказалась урезана в два раза. Между тем на благоустройство этого двора по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» было выделено более 7 млн руб.", – отмечают в общественной организации

Асфальтирование, новые малые архитектурные формы, качели и даже гамаки. Так должен был выглядеть благоустроенный двор на улице Горького, 36, в Челябинске. Работы выполняются в рамках реализации федерального проекта, что должно бы гарантировать жителям их участие в принятии решений по благоустройству своей придомовой и дворовой территорий и кардинальное повышение комфортности городской среды. На практике же ситуация больше похожа на формальное освоение бюджетных средств, считают челябинцы.

Проект благоустройства и смета, по словам жителей, были утверждены еще летом 2020 года. Поскольку в доме живут преимущественно семьи с детьми 7-12 лет, родители решили установить во дворе малые архитектурные формы, соответствующие этому возрасту. Подрядчик до последнего откладывал начало работ и лишь с приходом холодов, очевидно, опасаясь не уложиться в сроки, начал поспешно развивать деятельность. Жители же с удивлением обнаружили, что вместо заявленных форм на площадке устанавливают конструкции для малышей.

На этом неприятные сюрпризы не закончились: подрядчик проявил сомнительный подход к асфальтированию придомовой территории. Рабочие снимают покрытие не полностью, а кусками либо оставляя старый асфальт по краям. У активистов сложилось впечатление, что это делается в целях экономии.

«Люди задались вопросом: к чему такая бережливость, ведь выделенных бюджетных средств в размере более 7 миллионов рублей с лихвой хватит на полноценные качественные работы. Тогда-то и выяснилось, что объем финансирования почему-то был сокращен в два раза. В управляющей компании причины такого решения тщательно скрывают, отказываясь предоставить людям сметную документацию», – рассказал эксперт общественной организации.

Терпение жителей лопнуло, когда рабочие начали подготавливать к установке малые архитектурные формы: при минусовых температурах в специально сделанные отверстия наливали горячую воду, чтобы затем закрепить в них детские элементы при помощи бетона. Люди усомнились в надежности и безопасности такой технологии. В 2012 году в Челябинске уже был несчастный случай из-за некачественной установки детской конструкции. Тогда на малыша упала металлическая лестница, ребенок получил тяжелейшие травмы. И это лишь один из самых громких случаев, которых в столице Южного Урала можно вспомнить с десяток.

Общественники просят прокуратуру провести проверку по изложенным фактам и на предмет несоответствия производимых работ проекту. Челябинцы особо подчеркивают, что речь в данном случае идет о реализации нацпроекта, в связи с чем настаивают на особом контроле ситуации со стороны профильного министерства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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