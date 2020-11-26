В трех районах Южного Урала выберут глав

Борьба за пост глав в трех муниципалитетах Челябинской области подошла к финишу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 27 ноября, пройдут выборы глав сразу трех районов Челябинской области – Ашинского, Уйского и Кунашакского.

В Ашинском районе на пост руководителя претендуют три кандидата: первый заместитель главы района Вадим Сергеев, бывший прокурор Аши Сергей Кулагин и начальник районного отдела по делам ГО и ЧС Сергей Юманов. При этом фаворитом считается Вадим Сергеев, получивший поддержку областного правительства.

В Уйском районе депутатам местного парламента нужно будет выбрать между действующим главой Вениамином Владельщиковым и его заместителем по строительству Юрием Балабановым.

Похожая ситуация складывается и в Кунашакском районе, где до финала допустили главу района Сибагатуллу Аминова и его зама по социальным вопросам Альбину Нажметдинову.

Но выборы в этом муниципалитете стали самыми скандальными в регионе. Против пролонгации полномочий Аминова выступает достаточно сильная оппозиция, в том числе в среде действующих и бывших «единороссов».

По мнению ряда наблюдателей, возглавивший в 2015 году район чиновник так и не смог снискать благосклонность его жителей. Определенное удивление вызвало уже тогдашнее его назначение. Ведь уроженец Кунашакского района всю свою жизнь работал в металлургической отрасли. Впрочем, пять лет назад на стороне Аминова были родственные связи: он – дядя тогдашнего вице-губернатора области Руслана Гаттарова.

Но Гаттаров потерял пост со сменой власти на Южном Урале, а любви земляков почетный металлург РФ, похоже, так и не сыскал. Более того, воспользовавшись уголовным делом в отношении своего предшественника Вадима Закирова, осужденного за взятки, Аминов начал чистку в районной администрации. Потерявшие работу чиновники и служащие, а также их сторонники и стали ядром достаточно сильной оппозиции, развернувшей особенно активные действия в последние месяцы. Финалом волны протестных акций стали одиночные пикеты противников Аминова, которые вот уже третий день проходят у здания правительства Челябинской области и резиденции губернатора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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