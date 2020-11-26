В южноуральской больнице скончалась медсестра, болевшая коронавирусом

В Еткуле умер еще один медицинский рабочий, заразившийся COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медицинская сестра педиатрического отделения районной больницы в Еткуле Марина Косенко скончалась на 49-м году жизни. Об этом представители медучреждения сообщили в сообществе «Подслушано | Еткульский район». У женщины была диагностирована коронавирусная инфекция.

В медицине Марина Косенко проработала 31 год. Из них 30 лет – медицинской сестрой в больнице Еткуля. Почти все это время она работала с детьми, в том числе новорожденными.

В Челябинской области с начала пандемии коронавируса скончались уже 27 сотрудников медицинских учреждений, получивших этот диагноз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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