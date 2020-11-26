В златоустовском интернате замерзают дети. Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку информации о замерзающих классах интерната для детей с особенностями развития в Златоусте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дети с особенностями развития в образовательном учреждении №31 Златоуста учатся в тяжелых условиях. Температура в классах редко поднимается даже до 15 градусов тепла. Об этом рассказали активисты организации «Гражданский патруль» в социальных сетях.

Общественники посетили учреждение, вооружившись тепловизором, после того, как получили жалобу. «В нескольких помещениях температура была всего +13, в других +15. По нормативам температурный режим в учебных заведениях не может быть ниже отметки +18 градусов. Эти дети и без того мало хорошего видят, так еще их решили заморозить. Куда смотрит минобразования, непонятно», – возмутились общественники.

Гражданские активисты обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку по факту нарушения температурного учреждения в учебном заведении и привлечь виновных к ответственности.

Проверку жалоб уже начала прокуратура Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.11.20

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