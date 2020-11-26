Председатель облизбиркома нахамил с трибуны депутату южноуральского парламента

В Законодательном собрании Челябинской области разразился очередной скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом закончилось обсуждение проекта поправок, санкционирующих проведение трехдневного голосования в Законодательном собрании Челябинской области.

Представлял законопроект председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас. Но технический во многом вопрос (речь шла, по сути, о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным) вызвал категорическое неприятие фракции партии «Справедливая Россия».

Недовольство оппозиционных депутатов вполне оправданно. Так, по словам руководителя второй по численности фракции областного парламента Василия Швецова, затраты на обеспечение участков наблюдателями вырастут втрое: если при однодневном голосовании присутствие на каждом участке двух наблюдателей обходится в 7 млн рублей, то при трехдневном на это понадобится уже 21 млн рублей.

Отсутствие же независимых наблюдателей открывает без «партией власти» безграничные возможности для фальсификаций: вскрытия сейф-пакетов, бесконтрольного надомного голосования и проч.

Между тем, претензий к организации избирательного процесса и сейчас предостаточно. Например, депутат от СР Ольга Мухометьярова напомнила о продолжающемся судебном разбирательстве по поводу по искам о признании незаконными результатов выборов на участках №129 и №130 в Златоусте. На первом из них члены УИК решили обойтись без надомного голосования поселке Тайнак, собрав избирателей в здании местной школы, не имевшей статуса УИК. На втором наблюдатели заметили разночтения о списках избирателей, якобы принявших участие в надомном голосовании: разница в числе проголосовавших в разных документах достигала сотни человек.

Парламентарий, кстати, попросила г-на Обертаса высказать официальную позицию по указанным в исках фактам. Видимо, это так возмутило «главного по выборам», что он не нашел ничего лучше, кроме как нахамить депутату. «Консультации платные. Не путайте свое участие в процессе и законотворческую деятельность», – бросил Обертас Мухометьяровой.

Между тем, ни в федеральном, ни в региональном законодательстве ни слова не говорится о возможности избиркомов давать платные консультации участникам избирательного процесса. Нет никакой информации об оказании платных услуг и на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области. Если же Сергей Обертас решил подработать в свободное от исполнения своих основных обязанностей время, то тогда он сам путает понятия юридической консультации и выражения официальной позиции избирательной комиссии.

Впрочем, ни разразившийся скандал, ни аргументы оппозиционных депутатов нисколько не повлияли на позицию молчаливого большинства законодательного собрания, которое послушно проголосовало за поправки в региональное законодательство о выборах. Против высказались лишь 8 парламентариев (при том, что ЕР в ЗСО принадлежит 44 мандата, остальные 16 делят между собой другие партии).

Челябинск, Виктор Елисеев

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