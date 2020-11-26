В Челябинске под прикрытием борьбы с ковидом начали погром детской медицины

Челябинцы рассказали об уничтожении детской медицины под прикрытием борьбы с COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы выступили против закрытия узкоспециализированного детского урологического отделения ОКБ №3. Однако, чиновники лишь отмахнулись от обеспокоенных южноуральцев. Об этом депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина сообщила в своем telegram-канале.

По словам челябинцев, ранее на базе отделения ежегодно получали лечение 1 тысяча 700 детей, из них 30% в экстренном порядке. В год проводилось порядка 1 тысячи 200 операций (порядка 200 операций медики проводили экстренно).

Родители маленьких пациентов и врачи урологического отделения направили письма во все инстанции, куда смогли: президенту РФ, губернатору Челябинской области, в минздрав РФ, в минздрав региона. Однако ни президент, ни губернатор людям так ничего и не ответили. Зато как под копирку пришли ответы от местных чиновников. Вся суть отписок свелась к одному – вся медицинская помощь по урологии теперь будет оказываться детям в ЧОДКБ, где под это будет выделено 30 коек.

«Спустя несколько недель детская урология в «тройке» представляет собой следующее: отделение пустует, операционная отдана под лазерную хирургию, медперсонал не знает, что с ним будет завтра, дети остались без специализированной медицинской помощи», – констатирует Елена Вахтина.

При этом, ссылаясь на собственные источники, депутат пишет, что «под ковидную историю» закрыты: отделения ДГКБ №7 по неврологии, гастроэнтерологии, пульмонологии и педиатрии, отделения ДГКБ №1 по хирургии и педиатрии.

По сути, вопреки официальным заявлениям первых лиц Челябинской области о неоправданности оптимизации системы медицинских учреждений, в областном центре эта самая оптимизация продолжается. «В таких действиях наших чиновников из минздрава отсутствуют какие-либо рациональные обоснования. И ладно бы эти действия не влекли за собой никого вреда, но в данной истории последствия управленческих решений очевидны», – возмущается парламентарий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.11.20

«У каждого пенсионера вы забираете еще 380 рублей»: Госдума увеличила период выплаты накопительной пенсии. / «В пенсии россиян ничего не меняется…» В Госдуме назвали пенсионную реформу большой ошибкой. / Председатель облизбиркома нахамил с трибуны депутату южноуральского парламента. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»