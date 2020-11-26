Южноуральцам дали меньше недели на изучение транспортной схемы Челябинской агломерации

Жителям Челябинской агломерации на изучение схемы движения общественного транспорта и внесение замечаний к общественным слушаниям выделили меньше недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, разработчик научно-исследовательской работы (Южно-Уральский государственный университет) представил новую схему маршрутной сети агломерации Большой Челябинск, которая станет первым шагом транспортной реформы в регионе.

Документ содержит комплексные схемы организации транспортного обслуживания на территории муниципальных образований уже входящих в состав агломерации (Челябинск, Копейск и Сосновский район) и планируемых к включению в перспективе (Еткульский, Еманжелинский, Коркинский, Красноармейский районы), программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексную схему организации дорожного движения и социальный стандарт транспортного обслуживания.

Все они были размещены сегодня, 26 ноября, на сайте миндортранса в подразделе «Агломерация Большой Челябинск».

«Любой желающий может ознакомиться с материалами, а также оставить свои замечания и предложения до 2 декабря 2020 года, – заявляют чиновники. – Предложения жителей будут обязательно рассмотрены участниками Рабочей группы по развитию Челябинской агломерации».

Так что, на все про все у желающих принять участие в обсуждении документа, призванного кардинально изменить транспортное обеспечение Челябинска и прилегающих к нему муниципалитетов, шесть календарных дней.

Чем обусловлена спешка, объяснить сложно. Ведь региональный миндортранс уже заявил о продлении переходного периода до 1 января 2022 года. То есть, заработает эта схема не раньше, чем через год с лишним.

Челябинск, Виктор Елисеев

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