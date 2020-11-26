В Аше суд решил судьбу экс-начальника отделения почты, присвоившей 777 тысяч рублей

Бывший начальник отделения почтовой связи в Симе осуждена за присвоение денег и материальных ценностей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ашинский городской суд признал бывшего начальника отделения почтовой связи виновной в присвоении средств работодателя в крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения.
Судом установлено, что женщина, работая начальником отделения почтовой связи в городе Сим присваивала деньги и реализуемую продукцию, причинив ущерб АО «Почта России» на общую сумму свыше 777 тысяч рублей.
Жительницу Челябинской области суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. Также судом удовлетворен гражданский иск АО «Почта России» о взыскании с подсудимой причиненного материального ущерба.
Приговор в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
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