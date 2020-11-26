В Челябинской области сменили руководство прокуратур в четырех районах

Генпрокурор назначил новых руководителей для прокуратур Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, генеральный прокурор Российской Федерации назначил на должность прокурора Еткульского района сроком на 5 лет младшего советника юстиции Александра Ростова, ранее занимавшего должность заместителя этого же района.

Прокуратуру Верхнеуральского района возглавил советник юстиции Артур Хибатуллин, переместившись с поста заместителя прокурора Аргаяшского района.

Старший советник юстиции Константин Евдокимов, ранее возглавлявший надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска, теперь назначен прокурором Ленинского района города металлургов.

Его место занял старший советник юстиции Николай Крынецкий, теперь уже экс-прокурор Уйского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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