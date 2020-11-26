На челябинцах испытают препарат, предлагаемый для лечения коронавируса

Челябинская областная клиническая больница №3 принимает участие в исследованиях влияния препарата «Кагоцел» на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клинические испытания начались 20 ноября в 9 российских больницах. Согласно Реестру разрешений на проведение клинических исследований Минздрава, испытание представляет собой исследование третьей фазы.

В целом, любое клиническое исследование должно состоять из 4 фаз. Первая проводится на здоровых добровольцах, длится 1 – 2 года, в ней участвуют 20 – 80 пациентов.

Во второй фазе лекарственный препарат назначают уже пациентам с заболеванием, для лечения которого он разрабатывается. Вторая фаза занимает не менее 2 – 3 лет с участием 80 – 100 пациентов.

В третьей фазе действие исследуемого препарата сравнивают со стандартным лечением. Испытания должны длиться 3 – 4 года с участием 1 тыс – 4 тыс пациентов. Обязательным условием является информированное согласие пациента.

Однако исследования, в которых принимает участие челябинская ГКБ №3, проводятся по сокращенной программе: в испытаниях примут в общей сложности 262 человека (часть из которых получат плацебо) во всех 9 больницах, а продлятся они всего 9 месяцев.

Напомним, что «Кагоцел» использовался в прошлом веке как противозачаточное средство, а потом перешел в разряд противовирусных препаратов.

В начале текущего года в СМИ появилась информация, что «распространяемый на территории РФ в аптечной сети лекарственный препарат «Кагоцел», входящий в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и активно участвующий в системе госзакупок, не имеет завершенных клинических исследований и может вызывать бесплодие у мужчин».

Депутаты Госдумы направили официальный запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой «проверить изложенные сведения, а также представить информацию о клинических исследованиях препарата, необходимых для его реализации на территории РФ».

В Минздраве заявили, что препарат своевременно прошел все необходимые клинические исследования (по состоянию на февраль 2021 года проведено 29 исследований, в которых приняли участие более 22 тысяч человек) и что в его составе нет госсипола, с которым слухи связывают побочные эффекты от лечения гриппа и ОРВИ.

Ученые Российского химико-технологического университета имени Менделеева по запросу комиссии РАН по борьбе с лженаукой проанализировали химический состав препарата и пришли к выводу, что активное вещество препарата является производным госсипола, и высказали свою точку зрения на биологическую активность вещества в таком виде.

На СМИ, опубликовавшее ответ ученых и комментарии представителей комиссии РАН по борьбе с лженаукой, производитель препарата подал в суд. На прошлой неделе Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на сторону истца. Вердикт еще может быть обжалован ответчиком.

Между тем, производитель запустил исследования третей фазы с участием челябинцев, больных коронавирусом.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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