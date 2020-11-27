В Челябинской области назвали сферы услуг, наиболее пострадавшие от пандемии

Объем платных услуг населению Челябинской области за 10 месяцев текущего года снизился в денежном выражении на 11,2%.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной КСП, наибольшее сокращение объемов демонстрируют сферы культуры (-49,3%) туризма (-43,3%), а также физкультуры и спорта (-39,3%).

«Единственная сфера, сохранившая объемы оказания услуг на уровне прошлого года – коммунальная, – отмечают в КСП. – Все остальные сферы услуг отстают от объемов, зафиксированных в аналогичном периоде прошлого года.

При этом в октябре наметилась положительная тенденция – общий объем платных услуг вырос на 3,7% по отношению к сентябрю 2020 года».

Челябинск, Павел Зварзин

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