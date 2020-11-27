Жители России уверены в дальнейшем ускорении инфляции

Жители России ожидают дальнейшего ускорения инфляции. Таковы результаты опроса населения, проведенного Банком России в ноябре текущего года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уровень наблюдаемой россиянами инфляции достиг максимума с января 2018 года и составил в ноябре 10,7%, что в 2,5 раза превышает официальные данные Росстата.

При этом максимального значения с 2018 года достигла доля граждан, считающих, что цены за год выросли более, чем на 30%, – это отметили 7,8% респондентов. А 43% опрошенных заявили, что цены растут быстрее, чем раньше. Это самый высокий показатель за последние 4 года, а в начале текущего года такой ответ дали 26%.

По словам участников опроса, в текущем году наиболее заметен рост цен на сахар, соль, мясо, медикаменты, молочные продукты, жилищно-коммунальные услуги, а также фрукты и овощи.

Основными признаками грядущего роста цен россияне назвали колебание курса рубля, текущее изменение цен на продукты и бензин, индексацию зарплат и пенсий, а также предстоящие праздники.

Челябинск, Павел Зварзин

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