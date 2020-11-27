Мэрия Челябинска заплатит колонии десятки миллионов за новогоднее оформление города. Работать ИК может до весны

Челябинские чиновники заключили еще один странный контракт с исправительным учреждением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на расследование УФАС, власти Челябинска продолжают демонстрировать неравнодушие к безальтернативным контрактам с исправительными учреждениями в качестве исполнителей.

На сей раз чиновники решили «подарить» более 64 миллионов рублей исправительной колонии №8. Сфера работ традиционная – благоустройство. Вопросы вызывают сроки исполнения контракта.

Информация о контракте была размещена на портале госзакупок 23 ноября. Согласно документам, договор заключен с колонией как единственным поставщиков. За 64,2 миллиона рублей исправительное учреждение должно выполнить комплекс работ по подготовке к размещению новогоднего декоративно-светового оформления города. Среди целей контракт присутствует и «создание праздничной атмосферы в городе». В перечне работ указаны монтаж опор и кронштейнов, прокладка кабеля и устройство гильзы методом горизонтально направленного бурения.

Работы должны быть выполнены на площади Революции и Театральной площади, Алом Поле, набережной реки Миасс, в скверах около памятников Курчатову и Столыпину, сквере «Литературный», скверах имени Андреевского и Колющенко, парки Тищенко и Терешковой, парк культуры и отдыха Курчатовского района и нескольких других площадках.

Однако, в качестве срока окончания контракта указано 1 апреля 2021 года. При этом, если обычно в подобных случаях в документах дается разбивка работ с датой окончания их выполнения по каждому из видов, в этом контракте дата только одна – 1 апреля. Каким образом чиновники будут побуждать исправительное учреждение «создать праздничное настроение в городе», остается только гадать. Например, в аналогичном контракте, заключенном с другим исполнителем, заказчик требует выполнить работы до конца декабря этого года.

Напомним, любовь городских властей к заключению многомиллионных контрактов с исправительными учреждениями уже не раз вызывала критику со стороны общественности. Более того, один из таких договоров Челябинское УФАС России признало незаконным. По другим ведется антимонопольное расследование.

Но мэрия Челябинска продолжает «дарить» учреждениям ГУФСИН десятки миллионов рублей, не обращая внимание на критику горожан и обеспокоенность надзорных органов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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