В Челябинской области отмечен очередной антирекорд смертности среди зараженных COVID-19

В Челябинской области за сутки подтвержден 261 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе у трех школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от ковида умерли шестеро: четверо мужчин в возрасте 49 – 82 лет и две женщины 78 -80 лет. У остальных причиной смерти стали тяжелые хронические заболевания – диабет, рек, хроническая обструктивная болезнь легких.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 25 тысяч 819 инфицированных. 848 из них скончались, непосредственно от ковида умерли 242.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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