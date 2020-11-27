И только мэрия довольна. Прокуратура вслед за общественниками заявила о нарушениях при уборке улиц Челябинска

Прокуратура подтвердила доводы общественников о нарушениях в уборке улиц Челябинска, оценив ущерб в девять миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, надзорное ведомство Челябинской области по поручению Генеральной прокуратуры РФ провела проверку и подтвердила факты нарушений, допущенных при сборе, вывозе и утилизации дорожного мусора и смета в областном центре. По данным ведомства, в результате ненадлежащей работы комитета дорожного хозяйства (КДХ) и ключевого подрядчика ООО «Строймеханизация» бюджету города за период с января по сентябрь 2020 года причинен ущерб в размере не менее 9,2 млн рублей.

Проверка установила, что ООО «Строймеханизация», выступая подрядчиком по большинству контрактов на уборку улично-дорожной сети Челябинска, допустила ряд существенных правонарушений. Во-первых, исполнитель все это время вывозит мусор, не имея при этом соответствующей лицензии. Во-вторых, складирует этот мусор вопреки закону не на полигоне, а на земельном участке, который для размещения отходов не предусмотрен и не оборудован в соответствии с действующим законодательством. По итогам проверки прокуратурой внесено представление подрядчику ООО «Строймеханизация» об устранении нарушений закона.

Общественники подчеркивают, что уличный смет и мусор относятся к IV классу опасности, а при наличии в нем примесей химических веществ (например, при обработке дорог) класс опасности повышается до II. В связи с этим отсутствие должного контроля влечет риски необратимых экологических последствий и нанесения серьезного вреда здоровью жителей.

«К участию в решении данной проблемы прокуратура области привлекла региональное министерство экологии, которое в свою очередь всячески избегало настойчивых требований общественников выполнить надзорную функцию надлежащим образом и привлечь нарушителей к ответственности», – отмечают в общественной организации.

Также в рамках проверки правоохранители установили факты ненадлежащей организации работы КДХ по наложению штрафных санкций за нарушения условий контрактов.

«В состав оплачиваемых подрядчикам работ комитетом дорожного хозяйства Челябинска включены услуги по утилизации мусора, при этом возможностей для проверки качества этих работ заказчик себе не оставил. Более того, и предусмотренными муниципальным контрактом контрольными функциями заказчик пользуется явно неохотно», – заявил представитель общественников.

В итоге действия КДХ привели к невозможности применения санкций со стороны муниципалитета. Как результат, с января по сентябрь 2020 годы Челябинск понес многомиллионные убытки, в связи с чем прокуратура передала материалы в СКР для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц комитета дорожного хозяйства. Чиновникам грозит ответственность, предусмотренная статьей «Халатность» УК РФ. Кроме того, в адрес главы Челябинска внесено представление об устранении нарушений.

Впрочем, стоит отметить неизменно благодушное отношение руководства города к дорожным подрядчикам. «У всех возникают вопросы к КДХ города. У общественников, у депутатов, у ОНФ, у прокуратуры. Ленивый только не встал в очередь недовольных работой КДХ и его подрядчиков. Исключительно главу города Котову все устраивает, – возмущается депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина. – Причины могут быть следующие: собственная некомпетентность (нет компетенций дать объективную оценку действий подчиненных); намеренное покрывание действий подчиненных (а это ли не коррупция?). Может быть, уже пора вмешаться ФСБ (или кто у нас отвечают за общественную безопасность?) Разорвать порочный круг».

Действия КДХ намеренно нагнетают общественное недовольство, за которым рано или поздно что-то последует, предупреждает парламентарий. «Пока люди только в соцсетях пишут, петиции создают против тросиков и заборов, против плохой уборки улиц, против контрактов без торгов с колониями, у которых потом возникает 58 субподрядчиков. Но муниципалитет людей не слышит..." – констатирует депутат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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