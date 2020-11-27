«Единороссы» сбежали с заседания городского собрания Миасса, не справившись с общественниками и Конституцией

В Миассе депутаты от «партии власти» отказались продолжать сессию городского парламента из-за присутствия не согласной с ними общественницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание Миасского городского собрания депутатов в очередной раз закончилось скандалом. При этом на сей раз сессия, по сути, и не начиналась.

Дело в том, что одним из вопросов, включенных в повестку, касался выделения земли под строительство логистического центра компании Wildberries. Этот проект стал новым поводом для раскола между жителями Миасса и городскими властями. Так как противоречия вокруг строительства центра не сняты до сих пор, один из депутатов предложил исключить вопрос из повестки. Однако это предложение проигнорировали: в нарушение процедуры его даже не поставили на голосование.

Это вызвало протест известной общественницы Валентины Комковой. Причем горожанка указала руководству собрания депутатов именно на нарушение процедуры.

В ответ вице-спикер парламента Миасса Сергей Сесюнин потребовал удалить Комкову из зала, где проходило заседание собрания депутатов. Однако общественница уходить наотрез отказалась, сославшись на Конституцию.

Тщетными оказались обращения депутата-«единоросса» к представителям прокуратуры и полиции. «Мы – представительный орган, представляем население Миасского городского округа, – пытался убедить окружающих вице-спикер. – За нами порядка 5-6 тысяч избирателей. И наводить бардак, коллеги, это, вообще, считаю, нецелесообразно». Признаться, попытка апеллировать к неким 5-6 тысячам избирателей ничего, кроме улыбки, вызвать и не могла: население Миасского городского округа превышается 150 тысяч человек.

Так или иначе, Валентина Комкова заявил, что останется в зале до конца сессии. Тогда депутаты-«единороссы» решили... обидеться. И попросту сбежали из зала, сорвав таким образом так и не начавшееся заседание.

«Сессия не начнется, г-жа Комкова, пока вы не удалитесь», – обиженно бросил оппонентке Сесюнин, выходя из зала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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