В Челябинской области «Ласточку» тормознули какие-то бараны

На пути скоростной электрички «Челябинск – Магнитогорск» встало стадо баранов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, инцидент произошел вечером среды, 25 ноября. Об этом в линейный отдел полиции на станции Карталы сообщил машинист электропоезда «Челябинск – Магнитогорск» («Ласточка»).

По словам мужчины, по ходу движения он железнодорожных путях стадо баранов и вынужден был применить экстренное торможение.

«Животные, которые были на рельсах и мешали проезду поезда, были удалены с пути силами работников железной дороги. Экстренная остановка «Ласточки» продлилась 3 минуты», – рассказали в пресс-службе южноуральской транспортной полиции.

Вскоре транспортными полицейскими был установлен хозяин отары. Им оказался 55-летний житель Карталинского района, который за нарушение правил выпаса домашнего скота вблизи железнодорожных путей был привлечен к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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