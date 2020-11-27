На Южном Урале заведующих детских садов накажут за приемку сомнительной «молочки»

В Уйском районе прокуратура требует наказать заведующих дошкольных учреждений за невнимательность.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Уйского района провело проверку информации о реализации индивидуальным предпринимателем молочной продукции с истекшим сроком годности в дошкольные учреждения.

В ходе проверки данный факт не подтвердился. Вместе с тем, установлено, что бизнесмен, непосредственно поставлявший в образовательные организации района продукты питания, допустил нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в ФГИС «Меркурий».

В результате по сопроводительным документам на молочную продукцию (сметана, творог) срок годности не соответствовал срокам, указанным на упаковке. При этом заведующие детских садов при приемке молочной продукции не стали проверять эВСД. Также выявлены иные нарушения при работе дошкольных образовательных организаций с ФГИС «Меркурий».

По данному факту прокурором района в отношении должностных лиц двух дошкольных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства), которые направлены для рассмотрения в управление Россельхознадзора по Челябинской области.

Кроме того, начальнику управления образования администрации Уйского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Вопрос о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя находится на рассмотрении в управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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