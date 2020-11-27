В Челябинской области начали выдавать бесплатное питание для малышей, обещали всем

В Челябинской области начали выдавать бесплатное питание для малышей от 6 до 9 месяцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, питание могут получать все желающие, но 1 раз – сразу на несколько месяцев.

Родителям предлагается 5 видов различных каш. Чтобы их получить, нужно обратиться к участковому педиатру по месту жительства.

Программа по обеспечению питания детей грудного возраста осуществляется за счет регионального бюджета и будет продолжена в 2021 году, подчеркивают в ведомстве, отмечая, что питание выдается с начала текущей недели.

Однако южноуральцы сообщают, что каши выдают не всем и не везде: «Нам 8 месяцев, во вторник были на ежемесячном приеме, о питании не говорили. Сейчас позвонила участковой медсестре – она тоже не в курсе, – рассказывает мама. Одного из малышей. – Так что, видимо, не везде и не всем выдают».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.11.20

На Южном Урале заведующих детских садов накажут за приемку сомнительной «молочки». / В Челябинской области «Ласточку» тормознули какие-то бараны. / «Единороссы» сбежали с заседания городского собрания Миасса, не справившись с общественниками и Конституцией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»