Дело челябинского эко-активиста Владимира Казанцева готовят к отправке в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение уголовное дело в отношении челябинского правозащитника Владимира Казанцева.

Напомним, активного деятеля экологического общественного движения Челябинской области и юриста Владимира Казанцева задержали 26 августа. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении правозащитника, мошенничестве, совершенном в крупном размере, и приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере.

По версии следствия, Казанцев, «используя возникшие доверительные отношения с клиентом, позиционируя себя как лицо, способное оказать влияние на сотрудников Арбитражного суда Челябинской области и склонить их к принятию судебного решения в пользу клиента, убедил потерпевшего заплатить вознаграждение в размере 500 тыс. рублей для передачи сотруднику суда за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего».

Деньги он получил в январе 2020 года в своем офисе, «не намереваясь передавать и осознавая отсутствие у него реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения», и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй эпизод связан с его предложением уже другому клиенту собрать и заплатить сотруднику суда вознаграждение в размере 2,5 млн рублей за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего.

Правда, как утверждают следователи, на сей раз коммерсант, «осознавая противоправность действий обвиняемого, на выдвинутые условия не согласился, денежные средства не передал, в связи с чем, обвиняемый не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам».

Сам правозащитник свою вину категорически отрицает, связывая уголовного преследование со своей правозащитной деятельностью и отстаиванием в судах экологических прав южноуральцев.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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