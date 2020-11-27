Власти Южного Урала присоединились к иску о банкротстве генподрядчика «Крыльев Дубровского»

Хозяйственное партнерство правительства Челябинской области присоединилось к процедуре банкротства ПО «Монтажник».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» обратилось в суд с заявлением о включении его в реестр кредиторов ПО «Монтажник», аффилированной с семейством бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Структура, учрежденная правительство Челябинской области, требует взыскать с компании, проходящей процедуру банкротства более 169 млн рублей: 137,8 млн рублей – штрафа, 19,2 млн – неустойки, 9,5 млн рублей – неосновательного обогащения, 2,5 млн – возмещение затрат за потребленную электроэнергию.

Напомним, два месяца назад арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении АО ПО «Монтажник» по требованию ООО «Символ Бетон», которому компания задолжала 31 миллион рублей.

О ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда она заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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