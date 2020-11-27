Челябинка, пострадавшая в ДТП с пьяным полицейским, умерла, не приходя в сознание

24-летняя жительница Челябинской области, пострадавшая в пьяном ДТП с участием полицейского, скончалась в больнице.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 22 ноября на автодороге в Еткульском районе.

Пьяный сотрудник отдела полиции по Нижневартовску (ХМАО), управляя автомобилем, вылетел на полосу встречного движения и врезался в машину, где ехали жители Челябинской области. Пассажирка встречного авто в тяжелом состоянии была доставлена в больницу: у 24-летней женщины были повреждены кости таза и серьезно пострадало лицо.

Шесть дней челябинка пролежала в коме, после чего скончалась, не приходя в сознание.

Полицейского задержали сразу после аварии. В отношении него возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Вероятно, теперь дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье.

Челябинск, Виктор Елисеев

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