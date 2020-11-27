Не заладилось: концерт Гагариной в Челябинске снова перенесли

Концерт Полины Гагариной в рамках тура «Обезоружена» в Челябинске снова не состоится.

Как уже сообщал «Новый День», мероприятие должно было состоятся еще в апреле, но его отменили из-за ситуации с коронавирусом. В начале текущей недели стало известно, что концерт Гагариной, намеченный на 29 ноября, отменили в Екатеринбурге. Организаторы тура предложили всем купившим билеты приехать 2 декабря на выступление певицы в Челябинск.

Но теперь выяснилось, что и это шоу не состоится.

«По совместному решению организаторов тура Полины Гагариной и властей региона сольный концерт артистки, который был запланирован на 2 декабря в Ледовой арене «Трактор», переносится на весну 2021 года. Новую дату концерта сообщат организаторы позже, как будут достигнуты договоренности, – сообщили в правительстве Челябинской области. – Все ранее приобретенные билеты – действительны, также возможен возврат денежных средств».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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