В Катав-Ивановске отправили в отставку спикера собрания депутатов, заблокировавшего переизбрание главы района

Председателя Катав-Ивановского районного собрания депутатов Николая Рудакова отправили в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято на прошедшем сегодня, 27 ноября, собрании депутатов Катав-Ивановского района. Таким образом парламентарии заверили областные власти в полной своей лояльности.

За отставку Николая Рудакова проголосовали единогласно.

Напомним, в начале ноября действующий глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин, заручившийся поддержкой администрации Челябинской области, не смог выиграть борьбу за продление своего срока.

В ходе очередного заседания районного парламента высокопоставленный чиновник набрал лишь 7 голосов депутатов. 9 народных избранников проголосовали против. При этом так как к голосованию Киршин пришел в качестве единственного кандидата, выборы признали несостоявшимися.

Провал выборов связали с противостоянием главы района и спикера местного собрания депутатов Николая Рудакова. В итоге на вновь объявленном конкурсе область поддержала кандидатуру экс-мэра ЗАТО Трехгорный, юриста Николая Шимановича. Но и председателя парламента решили примерно наказать за строптивость, отправив его в отставку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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