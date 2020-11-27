В четырех муниципалитетах Челябинской области определились с главами

В трех районах и городском округе Челябинской области выбрали руководство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 27 ноября, в четырех муниципальных образованиях Южного Урала прошли собрания депутатов, выбравшие глав.

такое решение было принято на прошедшем сегодня, 27 ноября, собрании депутатов Катав-Ивановского района. Таким образом парламентарии заверили областные власти в полной своей лояльности.

В Уйском районе депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующего главы Вениамина Владельщикова.

Также продлил свои полномочия мэр Локомотивного городского округа Александр Мордвинов – за него проголосовали 11 депутатов городского парламента и 1 воздержался.

Единогласно избрали главой Ашинского района Вадима Сергеева, до этого занимавшего пост заместителя главы района (действующий руководитель в выборах не участвовал).

Сохранил свой пост и глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Напомним, против него активно выступала сплоченная оппозиционная группа.

Видимо, поэтому чиновник решил проконтролировать голосование депутатов. Некоторые парламентарии предложили провести тайное голосование или хотя бы удалить из зала на время голосования Аминова. Но ни то, ни другое предложения не прошли.

В итоге, под внимательным взглядом чиновника 15 депутатов поддержали его кандидатуру и только 2 высказались против.

Челябинск, Виктор Елисеев

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