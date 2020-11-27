Самые крутые слухи недели: чистосердечные, но не раскаявшиеся

В предложенных обстоятельствах

Говорят, в составе следующей Госдумы может не оказаться таких старожилов Нижней палаты, как Дмитрий Вяткин, Александр Кретов и Олег Колесников. Мол, новому губернатору нужно обеспечивать проходки по другим договоренностям («первые среди равных» – группы РМК, ЧТПЗ и местный НОВАТЭК, Росатом и Роскосмос – последние желают видеть в госдепах представителей миасского ГРЦ), а количество мандатов ограничено. Да и интереса никакого у АЛТ нет – в отношении того же Дмитрия Федоровича, например.

Ой-ой-ой!

А вот у Андрея Барышева, который, как полагают некоторые эксперты, тоже может не попасть в российский парламент, может появиться вполне «кошерное» новое место работы – на госслужбе. По уверениям инсайдера, Барышев – в шорт-листе на должность регионального минспорта. Лоббирует его семейство Аристовых, поэтому шансы расцениваются как «проходные».

Разумеется, имеющийся бизнес, в этом случае, предпринимателю придется переписать на кого-нибудь из доверенных лиц. Но он, якобы, уже даже готовится к такому развитию событий.

Такой же зигзаг судьбы грозит и госдепу Бурматову – в случае потери мандата, он может возглавить региональный Минобраз.

Кадровые пертурбации

После зимних каникул, которые южноуральцы уже иронично называют «каникулами строгого режима», произойдут очередные перемены и в региональных министерствах. Свои нынешние «головы» могут потерять Минздрав, Минкульт, Минстрой и Минэкологии. В случае, если недавние показания осужденного мэра Тефтелева касаются Натальи Котовой (а не Владимира Елистратова, как пытается намекнуть населению команда Петровны), то в отставку уйдет и она. На ее место уже поглядывают Андрей Барышев, Илья Мительман, Олег Голиков и Борис Видгоф. А также команда Андрея Ильича (Комарова) – они готовы посадить на Че одного из своих менеджеров.

Совпадение

Михаил Юревич, как утверждают некоторые осведомленные источники, решил выступить в роли благодетеля для челябинцев. Закупить и предоставить им всяческую медицинскую помощь – наподобие того, как сделали это олигархи «Фонда св. Екатерины» в Екатеринбурге. Лекарства, автомобили скорой, аппараты ИВЛ, несколько типов вакцин, что должны побороть ковидную эпидемию. Сделать это опальный

экс-губер решил через сеть «своих» в Израиле, Москве, Челябинске (представитель в Че – главврач 3-й областной Михаил Вербитский).

Параллельно мыслью помочь родным магнитогорцам озаботился и оппонент МЮ – другой экс- губернатор Борис Дубровский. Но этот хочет «сработать» через магнитогорскую общину в Лозанне.

Говорят, что оба бывших отнюдь не горят желанием афишировать свои намерения – мол, все равно никто не поверит, что это мы от чистого сердца…

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