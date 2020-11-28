Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 26 тысяч

В Челябинской области за сутки подтверждено 272 новый случая коронавирусной инфекции, в том числе у одного школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти 11 зараженных. Непосредственно от COVID-19 скончались шестеро: четверо мужчин и две женщины в возрасте 64 – 93 лет. 66-летний умер от инфаркта, нередко развивающегося на фоне инфекции. Еще у четверых причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлен 26 тысяч 91 инфицированный. От ковида умерли 859 человек, непосредственно от коронавируса – 248.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.11.20

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