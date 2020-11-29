Южноуральский минздрав сообщил о смерти 12 зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 276 новых случаев коронавируса, в том числе у 2 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных. Непосредственно от ковида умерли 6 человек в возрасте 54 – 89 лет. 70-летний мужчина скончался от острого инфаркта миокарда и кардиогенного шока, которые нередко развиваются на фоне ковида. 65-летняя женщина – от алкогольного цирроза печени и отека головного мозга. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 26 тысяч 367 инфицированных. 871 из них умерли, непосредственно от коронавируса – 254.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.11.20

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