В аптеках Челябинской области обнаружен серьезный дефицит жизненно важных лекарств

ОНФ выявил в аптеках Челябинской области нехватку ряда препаратов, остро востребованных в период подъема заболеваемости вирусных и бактериальных инфекций.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОНФ, было проверено 272 аптеки в 61 населенном пункте.

Противовирусные препараты с действующими веществами Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир, Рекомбинантный интерферон, используемые для лечения коронавируса, отсутствуют в 18% аптек.

Пероральные антикоагулянты с действующими веществами Ривароксабан, Апиксабан отсутствуют в 29,8 % аптек.

Антибиотики с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Моксифлоксацин, необходимые для лечения бактериальных инфекций, в том числе и пневмоний, отсутствуют в 2,9% аптек.

Гормональные противовоспалительные препараты с действующими веществами Дексаметазон, Преднизолон, Метилпреднизолон отсутствуют в 19,9% аптек. Эти препараты необходимы для снятия острых состояний при артритах, аллергии, бронхиальной астме, воспалений глаз, кожи, а также лечения туберкулеза, рака и других тяжелых заболеваний.

Кроме того, проверена работа диспетчерских служб региона. Среднее время дозвона до операторов скорой мед.помощи составляет 17 минут, количество принятых из поступивших вызовов в сутки составляет 85%.

Информация по результатам мониторинга передана президенту РФ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.11.20

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