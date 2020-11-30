В Миассе рабочие автозавода вышли на акцию протеста

Сотрудники автозавода в Миассе потребовали достойной зарплаты и отставки мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в воскресенье, 29 ноября, у здания администрации Миасса прошел пикет, организованный независимым профсоюзом автозавода «Урал».

«Всех, кому не безразлична судьба промышленных предприятий и производств нашей страны и города. Кого не устраивают условия труда и техники безопасности, социальных льгот. Кто считает, что его заработная плата низкая и не достойная для проживания. Кого унижает эксплуататорский режим и хамское, не человеческое поведение со стороны руководства. Всех, кто не боится выразить свою позицию, свое мнение, ко всему происходящему в трудовых коллективах», – заявили организаторы в приглашении к участию в акции протеста, распространенном в социальных сетях.

Участие в пикете приняли полтора десятка человек. Помимо экономических требований его участники призвали мэра Миасса Григория Тонких уйти в отставку.

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