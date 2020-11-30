В Челябинской области от коронавируса за сутки умерли 7 человек

В Челябинской области подтверждено 284 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе у 4 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти еще 12 зараженных. Непосредственно от ковида умерли семеро: пять женщин и двое мужчин в возрасте 52 – 84 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 26 тысяч 651 случай заболевания COVID-19. 883 инфицированных умерли, непосредственно от коронавируса – 261.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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