Челябинцы начали сбор подписей под петицией против закрытия детской урологии в ОКБ-3

Родители детей, лечившихся в специализированном отделении ОКБ №3, объявили сбор подписей под петицией против его закрытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закрытие отделения детской урологии в челябинской ОКБ №3 – это трагедия, как для большинства прооперированных детей, которые постоянно проходят здесь обследование, так и для детей, которым только поставили диагноз. Об этом говорится в обращении, размещенном на портале Change.org матерью одного из пациентов больницы.

«Мы были прооперированы в ноябре 2016 года в возрасте 4-ух месяцев, операция прошла успешно, и восстановительный период и обследования дали нам оптимистичный настрой на будущее. Все это благодаря компетенции, высокому профессионализму всей команды отделения. Я молюсь за их здоровье каждый день!" – пишет челябинка.

По словам горожанки, при необходимости детей могли принимать в андрологическо-урологическое отделение экстренно, без бюрократических проволочек. Однако, теперь многие пациенты находятся в подвисшем состоянии «и все это из-за того, что местная власть делит территорию». Просто прихоть чиновников обойдется детям очень дорого, настаивает челябинка.

«Мы против закрытия нашего отделения! Не мешайте людям делать свою работу! В отделение детской урологии встают на очередь не только жители Челябинска, это и вся Челябинская область: Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Пласт, Верхнеуральск, Южноуральск, Троицк, а также Казахстан, Башкортостан, Свердловская область и люди из сел и деревень. Мы все поддерживаем наших дорогих врачей и не смиримся ни за что!" – подчеркивает горожанка.

Напомним, вот уже полтора месяца родители пациентов и медики пытаются отстоять отделение детской урологии в ГКБ №3, однако натыкаются на глухую стену. По словам врача Екатерины Ворониной, отделение детской урологии ОКБ №3 существует с 1983 года. Насчитывающее 30 конек подразделение оказывает плановую, в том числе высокотехнологичную, и круглосуточную экстренную помощь детям Челябинска и области по профилю «детская урология и андрология».

Не прекращало оно свою деятельность и во время пандемии COVID-19. И хотя с мая 2020 года на базе учреждения начали открываться отделения под оказание помощи при COVID, она продолжает оказывать помощь в плановом порядке детям и взрослым. К тому же, 14 ноября открылись корпуса новой инфекционной больницы.

Однако 14 октября персонал отделения детской урологии узнал от администрации Челябинской областной детской клинической больницы, что в это учреждение хотят перенести весь муниципальный заказ и закрыть отделение. Медикам предложили осмотреть условия оказания помощи в ЧОДКБ. При этом одним из вариантов было перепрофилирование пульмонологического отделения в соматическом корпусе, где отсутствуют операционная, лаборатория, рентген, приемный покой и какие-либо переходы в хирургический корпус. Другим вариантом могло стать размещение пациентов в палатах разной наполняемости на различных этажах хирургического корпуса. «Предложенные условия, на наш взгляд, были неприемлимы для оказания помощи детям по профилю», – отметила челябинка. Однако дальнейшей дискуссии не было. 15 октября у отделения забрали операционную, а 19 октября – запретили плановую госпитализацию. С 1 ноября весь поток детей по профилю «детская урология» направляется в ЧОДКБ.

«С 1 ноября отделение детской урологии ГБУЗ ОКБ №3 стоит пустым (30 коек), закрытым на ключ. Персонал отделения остался без работы по профилю. Части сотрудников была предложена работа не по профилю, часть сотрудников ушли в вынужденные отпуска (отпуска заканчиваются), часть сотрудников вынуждены написать заявление на увольнение, так как не имеет работы по профилю, – сетует медик. – Как долго будет сохранится данная ситуация – никто из вышестоящих администраций не комментирует».

Челябинка обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой разобраться в ситуации. Однако, предыдущие обращения – в администрацию президента России, минздрав региона и к губернатору Челябинской области – результатов пока не дали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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